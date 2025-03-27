Учасники обговорять реальні гарантії безпеки, які вони можуть надати українцям для убезпечення від повторних нападів Росії після встановлення миру.

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час тристоронньої зустрічі на полях саміту «Коаліції охочих» у Єлисейському палаці в Парижі, 27 березня 2025 року.

Сьогодні в Парижі зібралася так звана коаліція охочих – об'єднання країн, які хочуть напрацювати реальні гаранті безпеки для українців. Участь братимуть лідери близько 30 держав, не лише європейських. Зокрема, Туреччини та Канади, повідомляє The Guardian. А от США участі не братимуть. Минулого тижня спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф зневажливо відгукнувся про франко-британську ідею і назвав її позерством.

За даними сайту президента України, у заході беруть участь президенти України, Франції, Литви, Фінляндії, Кіпру, в.о. Президента Румунії, канцлер Німеччини, премʼєр-міністри Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Словенії, Швеції, віцепрезидент Туреччини, президенти Європейської ради та Європейської комісії, генеральний секретар НАТО. На рівні послів представлені Австрія, Австралія та Канада.

Вони обговорять продовження стійкої підтримки України, а також посилення української армії та оборонно-промислового комплексу, що є одними з головних гарантій безпеки нашої країни.

"Окремо зупиняться на всіх питаннях, пов'язаних із переговорним процесом щодо встановлення миру, та механізмах реалізації перших кроків щодо припинення вогню", – зазначили в пресслужбі президента.

Також говоритимуть про розгортання іноземного контингенту.

Першим гостем, якого зустрів французький президент, став бельгійський прем'єр-міністр Барт де Вевер. Машини з іншими лідерами прибувають і прибувають. Зкорема, приїхав фінський президент Александр Стубб, передають кореспонденти The Guardian з місця події.

Також медіа зазнімкували прибуття канцлера ФРН Олафа Шольца, прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, італійської прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, польського прем'єр-міністра Дональда Туска. Це лише частина гостей. Загалом країн-учасниць, за даними Sky News, 31.

Захід відбувається в Єлисейському палаці. Подія займе близько трьох годин, а потім буде пресконференція.

Фото: EPA/UPG Учасники саміту «Коаліції охочих» у Єлисейському палаці в Парижі, 27 березня 2025 року.

Фото: EPA/UPG Учасники саміту «Коаліції охочих» у Єлисейському палаці в Парижі, 27 березня 2025 року.

Метою зустрічі буде обговорення конкретних кроків допомоги Україні у випадку досягнення з Росією угоди про припинення вогню. Очікується, що лідери країн говоритимуть про формат безпекових гарантій, які вони можуть запропонувати Україні, а також скоординуються стосовно поточних викликів, зокрема можливого послаблення санкцій проти Росії.

"Росія не має права говорити про підтримку, яки ми надаємо і будемо надавати Україні, а також не має права висувати умови", – сказав президент Франції Еммануель Макрон.

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час тристоронньої зустрічі на полях саміту «Коаліції охочих» у Єлисейському палаці в Парижі, 27 березня 2025 року.

Фото: EPA/UPG Учасники саміту «Коаліції охочих» у Єлисейському палаці в Парижі, 27 березня 2025 року.

Він сказав, що європейські сили можуть бути розміщені "у важливий містах і стратегічних базах", щоб "позначити ясність підтримки декількох європейських урядів та союзників".

Він також відкинув можливість послаблення санкцій проти Росії у даний момент. Як відомо, Москва вимагає відновити її доступ до ринку експорту добрив і агропродукції, а в обмін на це вона каже, що не битиме в Чорному морі. Однак Сили оборони значно послабили чорноморські спроможності росіян уже давно.

Участь у зустрічі коаліції охочих бере й український президент Володимир Зеленський, який учора прибув до Франції.

За інформацією Sky News, він, Макрон і британський прем'єр-міністр провели окрему зустріч перед початком засідання коаліції.

Що таке коаліція охочих?

На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.

Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.