Китай розглядає участь у миротворчій місії в Україні, — ЗМІ

Приєднання Китаю до "коаліції охочих" може підштовхнути РФ погодитися на присутність миротворців в Україні.

Китай, імовірно, розглядає участі у миротворчій місії в Україні у разі укладання мирної угоди з Росією.

Про це повідомляє газета Welt am Sonntag з посиланням на європейських дипломатів.

Відомо, що в Брюсселі китайські дипломати вивчали питання про те, чи буде такий крок реальним і як на це дивиться Європа.

"Приєднання Китаю до "коаліції бажаючих" потенційно посилить згоду Росії на присутність миротворчих військ в Україні. Питання делікатне", – кажуть анонімні співрозмовники.