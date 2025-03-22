СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
ГоловнаСвіт

Китай розглядає участь у миротворчій місії в Україні, — ЗМІ

Приєднання Китаю до "коаліції охочих" може підштовхнути РФ погодитися на присутність миротворців в Україні.

Китай розглядає участь у миротворчій місії в Україні, — ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Китай, імовірно, розглядає участі у миротворчій місії в Україні у разі укладання мирної угоди з Росією.

Про це повідомляє газета Welt am Sonntag з посиланням на європейських дипломатів.

Відомо, що в Брюсселі китайські дипломати вивчали питання про те, чи буде такий крок реальним і як на це дивиться Європа.

"Приєднання Китаю до "коаліції бажаючих" потенційно посилить згоду Росії на присутність миротворчих військ в Україні. Питання делікатне", – кажуть анонімні співрозмовники.

  • На початку березня британські чиновники провели переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих". Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що Велика Британія і Франція очолюють проєкт, в рамках якого солдати з "коаліції охочих" можуть бути направлені в Україну як миротворці.
  • За даними The Telegraph, у Великобританії також обговорюють надання Україні винищувачів Typhoon або F35 для забезпечення прикриття миротворців із повітря.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies