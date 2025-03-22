Китай розглядає участь у миротворчій місії в Україні, — ЗМІ

Китай, імовірно, розглядає участі у миротворчій місії в Україні у разі укладання мирної угоди з Росією.
Про це повідомляє газета Welt am Sonntag з посиланням на європейських дипломатів.
Відомо, що в Брюсселі китайські дипломати вивчали питання про те, чи буде такий крок реальним і як на це дивиться Європа.
"Приєднання Китаю до "коаліції бажаючих" потенційно посилить згоду Росії на присутність миротворчих військ в Україні. Питання делікатне", – кажуть анонімні співрозмовники.
- На початку березня британські чиновники провели переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих". Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що Велика Британія і Франція очолюють проєкт, в рамках якого солдати з "коаліції охочих" можуть бути направлені в Україну як миротворці.
- За даними The Telegraph, у Великобританії також обговорюють надання Україні винищувачів Typhoon або F35 для забезпечення прикриття миротворців із повітря.