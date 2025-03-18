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Трамп проводить розмову з Путіним, - Білий дім

Деталей поки що не повідомляють.

Трамп проводить розмову з Путіним, - Білий дім
Дональд Трамп і Володимир Путін (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп зараз в Овальному кабінеті розмовляє по телефону із Владіміром Путіним.

Про це повідомив помічник президента та заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

“Президент Трамп зараз перебуває в Овальному кабінеті та розмовляє з президентом Росії Володимиром Путіним з 10:00 (16:00 за Києвом). Дзвінок проходить добре, і все ще триває”, - написав Скавіно у соцмережі Х.

Раніше CNN повідомило, що віце-президент США Джей Ді Венс і державний секретар США Марко Рубіо прибули до Білого дому, щоб взяти участь у розмові.

Розмова відбувається рівно за тиждень після зустрічі американської і української делегацій у Джидді. Її  Трамп анонсував ще 12 березня, але до сьогодні офіційної відповіді на пропозицію 30-денного припинення вогню по всій лінії фронту Москва не давала. Хоча і Путін, і нижчі посадовці показували неготовність до мирного процесу, затягування війни та висування власних ультиматумів.

Зокрема, Путін вимагав здачі в полон українських військ у Курській області. Також він вимагав, щоб Україна перестала отримувати допомогу озброєнням і припинила мобілізацію.  

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