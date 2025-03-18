У Газі заявили про понад 200 жертв унаслідок першого за перемир'я удару Ізраїлю

Унаслідок нічного удару Ізраїлю по смузі Гази загинули не менше 325 людей – ці дані передали місцеві госпіталі, пише The Guardian з посиланням на AFP. У Ізраїлі метою атаки назвали об'єкти ХАМАС.

Міністерство охорони здоров'я Гази, підконтрольне ХАМАС, стверджує, що жертвами стали понад дві сотні осіб, зокрема жінки й діти. Незалежно верифікувати дані про атаку поки неможливо.

Раптова атака посеред священного для мусульман Рамадану стала першою від січня, коли сторони досягнули угоди про припинення вогню з метою обміну всіма утримуваними людьми та подальшого припинення конфлікту.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що віддав наказ про завдання ударів у зв'язку з відсутністю прогресу в перемовинах про продовження режиму припинення вогню. Він звинуватив ХАМАС у "неодноразовій відмові звільнити наших заручників" і відкинув пропозицію спецпредставника американського президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа.

"Ізраїль буде відтепер діяти проти ХАМАС зі збільшенням військової сили", – сказав він.

Посадовці Ізраїлю повідомили, що операція є безстроковою і буде розширена.

ХАМАС зі свого боку попередив, що удари порушили режим припинення вогню і поставили під загрозу долю заручників. Член політбюро ХАМАС Іззат аль-Рішек сказав, що Нетаньягу поновив війну у спробі зберегти свій ультраправий уряд.

Israel pounds Hamas in Gaza. Rescuers say the strikes have killed 121.



It is Israel's most intense campaign on the Gaza Strip since a January ceasefirehttps://t.co/QwUxiLJ6Z8 pic.twitter.com/bjirmsCr8Y — AFP News Agency (@AFP) March 18, 2025

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Після нападу терористів на Ізраїль у жовтні 2023-го бойові дії між сторонами тривали аж до січня 2025, маючи лише одне нетривале припинення вогню для обміну частиною утримуваних людей. Окрім ХАМАС, під час конфлікту Ізраїлю довелося боротися і з єменськими хуситами і ліванською "Хезболлою". У січні 2025 за сприяння лідерів різних країн Ізраїлю і ХАМАС вдалося домовитися про припинення вогню з подальшим виконанням низки умов.

Війна спустошила різні регіони Гази й змусила її мешканців тікати з власних домівок у пошуках безпечніших місць у смузі. За попередніми даними, наведеними Al Jazeera, у Газі внаслідок війни загинули понад 61 000 людей, поранені – понад 111 000, зниклими вважають понад 14 000. На Західному березі загинули близько 900 людей, поранені – понад 7000. Ізраїль повідомляв про втрату 1139 людей убитими і понад 8000 пораненими.