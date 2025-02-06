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Міністр оборони США Піт Хегсет планує відвідати засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі

Засідання має відбутись наступного тижня.

Міністр оборони США Піт Хегсет планує відвідати засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі
Піт Хегсет
Фото: EPA/UPG

Очільник Пентагону Піт Хегсет наступного тижня планує відвідати засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться у Брюсселі.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що США можуть розглянути можливість очолити майбутні засідання формату "Рамштайн". Втім, поки адміністрація Трампа не дала конкретних зобов’язань щодо подальшої військової допомоги Україні. 

Як очікується, наступного тижня США не робитимуть нових заяв про підтримку України озброєнням.

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Пентагон поки офіційно не коментує цю інформацію.

Сьогодні ж, 6 лютого, Великобританія офіційно підтвердила, що скликає засідання у форматі "Рамштайн" замість США.

Міністри оборони країн НАТО зустрінуться в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 13 лютого 2025 року під головуванням генсекретаря Марка Рютте.

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