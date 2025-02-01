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Через ракетну атаку РФ Польща знову піднімала винищувачі F-16

У повітряних силах Польщі заявляють, що контролюють поточну ситуацію. 

Через ракетну атаку РФ Польща знову піднімала винищувачі F-16
Винищувачі F16 ВПС Румунії під час навчань НАТО Reinforce Air Police.
Фото: EPA/UPG

Уранці 1 лютого під час ракетної атаки РФ по Україні, Польща піднімала у повітря винищувачі F-16 для захисту повітряного простору країни.

Про це в мережі X повідомляє Оперативне командування збройних сил Польщі.

“У звʼязку з ударом Російської Федерації по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська і союзницька авіація", — ідеться у повідомленні.

Відповідно до чинних процедур оперативний командувач збройних сил задіяв усі наявні сили та засоби, які є в його розпорядженні. У повітря чергові пари винищувачів, а у стан бойової готовності переведено наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, прилеглих до зони, що перебуває під загрозою", — зазначають у ЗС Польщі.

Зазначається, що Оперативне командування ЗС Польщі контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.

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