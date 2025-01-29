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Священика РПЦ позбавили почесного громадянства Карлових Вар. Раніше його видворили з Чехії

У серпні 2024 року влада Чехії видворила Ліщенюка з країни. Спецслужби встановили, що священик за сприяння російської влади створив структуру впливу для підтримки сепаратистських тенденцій у країнах Євросоюзу.

Священика РПЦ позбавили почесного громадянства Карлових Вар. Раніше його видворили з Чехії
Ніколай Ліщенюк
Фото: відкриті джерела

Мерія Карлових Вар позбавила почесного громадянства колишнього протоієрея Російської православної церкви Ніколая Ліщенюка, який ще нещодавно очолював у місті Храм святих апостолів Петра та Павла, що належить до РПЦ. 

Відповідне рішення чиновники ухвалили на засіданні у вівторок, 28 січня, передають чеські медіа. 

Лищенюк отримав звання почесного громадянина Карлових Вар у 2020 році за заслуги у відновленні важливих пам'яток культури (а саме православного Храму святих Петра та Павла, настоятелем якого був) та поширення доброї слави міста серед віруючих та представників православної церкви у всьому світі.

“Він був відзначений за внесок у ремонт церкви. На момент присудження почесного громадянства ми не могли знати про його подальшу діяльність”, - сказав мер міста Андреа Пфеффер Ферклова.

Мова йде про символічний статус, який не дає жодних прав на перебування в країні і який можна відібрати у випадках, якщо нагороджений вчинить серйозний злочин чи інші дії, що суперечать духу нагороди.

У серпні 2024 року влада Чехії видворила громадянина Росії Ліщенюка з країни, анулювавши йому дозвіл на постійне перебування та визнавши небажаною персоною.

Рішення виходило від чеських спецслужб, які заявили, що священнослужитель за сприяння російської влади створив структуру впливу для підтримки сепаратистських тенденцій у країнах Євросоюзу, тому існують «обґрунтовані підозри», що він загрожує безпеці республіки.

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