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Великобританія продовжує термін дії віз для українських біженців

Візи будуть продовжені не автоматично. 

Великобританія продовжує термін дії віз для українських біженців

Уряд Великобританії продовжить на 18 місяців термін дії віз для українських біженців. Йдеться про українців, які прибули до Британії після початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на уряд Великобританії.

Зазначається, що візи будуть продовжені не автоматично. Прийом заявок розпочнеться 4 лютого 2025 року, а заявку на продовження візи потрібно подавати за 28 днів до завершення її терміну дії. Подати заявку на продовження візи можливо зробити лише на території Великобританії.

Розгляд заявки може тривати до 8 тижнів, в цей час заявникам заборонено виїжджати за кордон. Їхній легальний статус та всі права залишаються чинними протягом цього періоду.

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Підкреслюється, що проведений у Великобританії за цією схемою час не зараховується у 10-річний період, який необхідний для подання на постійне проживання.

  • Уряд Норвегії заявив, що більше не буде надавати притулок усім українцям,. Мова йде про надання притулку в індивідуальному порядку мешканцям шести регіонів Західної України, які вважаються безпечними, оскільки знаходяться далеко від лінії фронту. 
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