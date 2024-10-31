МЗС РФ викликало фінського посла через арешт російської нерухомості

Міністерство закордонних справ Росії викликало фінського посла через арешт російської нерухомості.
Про це повідомила "Європейська правда".
МЗС Росії повідомило дипломатці, що Фінляндія має "переглянути в найкоротші терміни нелегітимне рішення" про арешт об’єктів нерухомості.
Інакше російська сторона пообіцяла “вжити заходів у відповідь".
Окремо росіяни обурились тим, що МЗС Фінляндії залишило без реакції ноти посольства РФ.
- Фінляндія заарештувала понад 40 об'єктів на десятки мільйонів євро, що належать Росії.
- Раніше стало відомо, що Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК "Нафтогаз України" та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії.