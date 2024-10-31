Російська сторона пригрозила “заходами у відповідь".

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МЗС РФ викликало фінського посла через арешт російської нерухомості (ілюстративне фото)

Міністерство закордонних справ Росії викликало фінського посла через арешт російської нерухомості.

Про це повідомила "Європейська правда".

МЗС Росії повідомило дипломатці, що Фінляндія має "переглянути в найкоротші терміни нелегітимне рішення" про арешт об’єктів нерухомості.

Інакше російська сторона пообіцяла “вжити заходів у відповідь".

Окремо росіяни обурились тим, що МЗС Фінляндії залишило без реакції ноти посольства РФ.

Фінляндія заарештувала понад 40 об'єктів на десятки мільйонів євро, що належать Росії.