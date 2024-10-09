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Євросоюз схавалив виділення 35 мільярдів євро для України

Єврорада погодила до 35 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні та новий кредитний механізм для виконання зобов’язань G7.

Євросоюз схавалив виділення 35 мільярдів євро для України
Фото: EPA/UPG

ЄС погодив виділення для України 35 мільярдів євро макрофінансової допомоги та новий механізм, який допоможе Україні погасити кредит G7 на суму до 45 мільярдів євро.

Про це ідеться на сайті Євроради.

"Рада досягла домовленості щодо пакету фінансової допомоги Україні, а саме макрофінансової допомоги на суму до 35 мільярдів євро та механізм кредитної співпраці, який допоможе Україні в погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро перед ЄС і партнерами G7", — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що фінансова допомога спрямована на фінансування нагальних потреб України, які зросли через посилення агресії Росії.

Також Євросоюз погодив механізм погашення позики МЗС перед партнерами G7. Зокрема, погашення кредиту буде забезпечено за рахунок надходжень з російських заморожених активів.

"Механізм позики для України виділить ці кошти, а також суми, отримані як добровільні внески від держав-членів і третіх країн або з інших джерел, у формі фінансової підтримки Україні, щоб допомогти їй у погашенні позик", — ідеться у повідомленні Євроради.

Наголошується, що кредит на 35 мільярдів євро — це внесок ЄС у загальний кредит G7 для України на суму до 45 мільярдів євро. 

Для забезпечення якнайшвидшого отримання Україною фінансової допомоги ЄС, держави-члени дійшли згоди, що Європарламент прийме пропозицію Комісії без змін, Європейська Рада також схвалить пропозицію.

Рада планує прийняти регламент за письмовою процедурою після того, як Європарламент ухвалить текст у першому читанні. Кредит MFA буде доступним у 2024 році з першою виплатою в 2025 році.

  • Напередодні Угорщина заявила, що блокуватиме 35-мільярдний кредит для України за рахунок заморожених російських активів, поки у США не оберуть нового президента.
  • 8 жовтня Рада Євросоюзу встановила нові межі санкцій у відповідь на дестабілізуючі дії Росії за кордоном.
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