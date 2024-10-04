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ЄС голосуватиме сьогодні за тарифи на китайські електромобілі

Нові мита запропонувала Єврокомісія, щоб протистояти несправедливим китайським субсидіям.

ЄС голосуватиме сьогодні за тарифи на китайські електромобілі
Фото: EPA

Європейський Союз має набір проголосувати сьогодні за тарифи до 45% на електромобілі, імпортовані з Китаю, що може створити основу для тривалої торговельної війни з азійським гігантом, повідомляє DW.

Голосування відбудеться після річного антисубсидійного розслідування Європейської комісії, яка запропонувала тарифи, щоб протистояти несправедливим китайським субсидіям.

Запропоновані тарифи, які мають діяти протягом п’яти років, потребують кваліфікованої більшості для блокування. Це означає, що принаймні 15 із 27 країн ЄС, що представляють 65% населення блоку, мають виступити проти плану.

Наразі блокуюча більшість малоймовірна, оскільки такі ключові країни, як Франція, Італія, Греція та Польща, заявили, що вони підтримають тарифи. 

Німеччина та Іспанія виступають проти мит

Німеччина, найбільша економіка блоку та великий виробник автомобілів, висловила рішучі заперечення, побоюючись, що мита можуть завдати шкоди її автовиробникам, які значною мірою залежать від китайського ринку.

Німецький автовиробник Volkswagen розкритикував тарифи, назвавши їх “неправильним підходом”.

Тарифи коливаються від 7,8% для іноземних компаній, таких як Tesla, які виробляють автомобілі в Китаї, до 35,3% для китайських компаній, які не співпрацювали під час розслідування.

Ці тарифи є доповненням до стандартного в ЄС 10% імпортного мита на автомобілі.

Окрім того, міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо написав віцепрезиденту Європейської комісії Валдісу Домбровскісу з проханням залишити переговори відкритими після голосування замість введення мит.

Проти запровадження тарифів також виступили Словаччина та Угорщина.

ЄК хоче захистити європейських автовиробників від недобросовісної конкуренції

Європейська комісія, яка контролює торговельну політику блоку, стверджує, що тарифи необхідні для захисту європейських автовиробників від недобросовісної конкуренції, оскільки китайські автовиробники отримують значні державні субсидії. 

Китай виступив проти мит, назвавши їх “протекціоністськими” та погрожуючи заходами у відповідь. Пекін уже розпочав розслідування щодо європейського імпорту бренді, молочних продуктів і свинини. У червні китайські автовиробники закликали Пекін підвищити тарифи на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.

Сполучені Штати та Канада оголосили про встановлення 100% мит на китайські електромобілі, залишаючи ЄС прибутковим ринком для китайських електромобілів.

Європейська комісія висловила готовність продовжити переговори з Китаєм, включно з розглядом мінімальної імпортної ціни на електромобілі.

Якщо мита будуть прийняті, вони набудуть чинності 31 жовтня. Комісія заявила, що їх можна скасувати, якщо КНР розгляне занепокоєння Євросоюзу.

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