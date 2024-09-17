Вражений хуситами у Червоному морі танкер відбуксирували в безпечне місце, - ASPIDES

В результаті операції, що тривала кілька днів, вражений хуситами грецький танкер Sounion відбуксирували до безпечної зони.
Про це повідомила місія ЄС із забезпечення безпеки судноплавства у Червоному морі ASPIDES.
Зазначається, що танкер було успішно відбуксировано в безпечну зону без розливу нафти.
“Поки приватні зацікавлені сторони завершують операцію з порятунку, ASPIDES продовжить стежити за ситуацією”, - йдеться у повідомленні.
Місія ASPIDES наголосила, що завершення цього етапу рятувальної операції є результатом комплексного підходу та тісної співпраці між усіма зацікавленими сторонами, спрямованими на запобігання екологічної катастрофи, яка вплине на весь регіон.
Update on MV SOUNION salvage status— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 16, 2024
Under protection of EUNAVFOR ASPIDES 🇪🇺, MV SOUNION has been successfully towed to a safe area without any oil spill. While private stakeholders complete the salvage operation, ASPIDES will continue to monitor the situation.
The completion of… pic.twitter.com/FJrk9JGNUg
- Бойовики хусити, яких підтримує Іран, опублікували відео, на якому видно, як люди в масках сідають на борт і встановлюють вибухівку на танкері Sounion під прапором Греції. З танкера стікає нафта у Червоне море.
- Танкер атакували 21 серпня. Речник угрупування Ях’я Сарі опублікував кадри через тиждень після того, як у ВМС Великобританії повідомили, що помітили пожежі на судні. Судно перевозило 150 000 тонн іракської сирої нафти.