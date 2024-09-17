Вражений хуситами у Червоному морі танкер відбуксирували в безпечне місце, - ASPIDES

Вражений хуситами у Червоному морі танкер відбуксирували в безпечне місце

В результаті операції, що тривала кілька днів, вражений хуситами грецький танкер Sounion відбуксирували до безпечної зони.

Про це повідомила місія ЄС із забезпечення безпеки судноплавства у Червоному морі ASPIDES.

Зазначається, що танкер було успішно відбуксировано в безпечну зону без розливу нафти.

“Поки приватні зацікавлені сторони завершують операцію з порятунку, ASPIDES продовжить стежити за ситуацією”, - йдеться у повідомленні.

Місія ASPIDES наголосила, що завершення цього етапу рятувальної операції є результатом комплексного підходу та тісної співпраці між усіма зацікавленими сторонами, спрямованими на запобігання екологічної катастрофи, яка вплине на весь регіон.

Update on MV SOUNION salvage status



Under protection of EUNAVFOR ASPIDES 🇪🇺, MV SOUNION has been successfully towed to a safe area without any oil spill. While private stakeholders complete the salvage operation, ASPIDES will continue to monitor the situation.



The completion of… pic.twitter.com/FJrk9JGNUg — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 16, 2024