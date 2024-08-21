Роберт Кеннеді-молодший зніметься з виборів до кінця тижня і планує підтримати Трампа, - ЗМІ

Рішення ще не остаточно ухвалене і все може змінитися.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший говорить про екологічні проблеми під час конференції EarthX у Далласі, Техас, США, 24 квітня 2024 р.

Роберт Кеннеді-молодший планує вийти з президентської гонки в США до кінця цього тижня.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на власні джерела.

Хоча джерела повідомили, що Кеннеді планує підтримати Дональда Трампа, на пряме запитання ABC News, чи підтримає він колишнього президента, Кеннеді відповів: “Я не буду це підтверджувати чи спростовувати”.

Втім, рішення ще не остаточно ухвалене і все може змінитися.

Зараз обговорюється сценарій, що Кеннеді з’явиться на сцені з Трампом на заході у Фініксі, хоча джерела попереджають, що мислення Кеннеді завжди може змінитися, а джерела, близькі до Трампа, кажуть, що план на п’ятницю не завершено.

Водночас керівник кампанії Кеннеді, Амарілліс Фокс, у середу вранці надіслала електронного листа старшому персоналу з подякою за їхню важку роботу і вказала, що рішення щодо подальших дій ще не прийнято.

Також прессекретар Кеннеді повідомив, що Роберт Кеннеді “звернеться до нації” в прямому ефірі в п’ятницю, щоб обговорити свій “шлях вперед”, але не надав жодної конкретної інформації.