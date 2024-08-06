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Репортера Bloomberg звільнили через публікацію про обмін між США та РФ

В агенції вважають, що ранній вихід матеріалу міг загрожувати домовленості про ув'язнених.

Репортера Bloomberg звільнили через публікацію про обмін між США та РФ
Еван Гершкович
Фото: EPA/UPG

Агенція Bloomberg звільнила журналістку, яка була головною авторкою статті щодо обміну ув'язненими між країнами Заходу та Росією.

Як пише The Wall Street Journal, матеріал вийшов в той момент, коли Еван Гершкович та інші заручники кремлівського режиму ще перебували під вартою і тільки прямували до Туреччини. Пізніше статтю було виправлено задля розуміння, що обмін ще не був підтверджений та здійснений.

Головний редаткор Bloomberg Джон Міклетвейт у внутрішній комунікації агенції назвав цей випадок порушенням стандартів, а також заявив, що публікація могла мати наслідком зрив домовленостей про повернення додому політв'язнів. 

Звільненою журналісткою, найімовірніше, є репортерка Білого дому Дженніфер Джейкобс. Сама вона розповіла, що не має права вирішувати, коли та під яким заголовком виходить матеріал, тож це рішення ухвалювалося редакторами. 

  • Усе про найбільший обмін ув'язненими між Заходом та Росією з часів Холодної війни - у матеріалі LB.ua.
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