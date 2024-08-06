Репортера Bloomberg звільнили через публікацію про обмін між США та РФ

В агенції вважають, що ранній вихід матеріалу міг загрожувати домовленості про ув'язнених.

Агенція Bloomberg звільнила журналістку, яка була головною авторкою статті щодо обміну ув'язненими між країнами Заходу та Росією.

Як пише The Wall Street Journal, матеріал вийшов в той момент, коли Еван Гершкович та інші заручники кремлівського режиму ще перебували під вартою і тільки прямували до Туреччини. Пізніше статтю було виправлено задля розуміння, що обмін ще не був підтверджений та здійснений.

Головний редаткор Bloomberg Джон Міклетвейт у внутрішній комунікації агенції назвав цей випадок порушенням стандартів, а також заявив, що публікація могла мати наслідком зрив домовленостей про повернення додому політв'язнів.

Звільненою журналісткою, найімовірніше, є репортерка Білого дому Дженніфер Джейкобс. Сама вона розповіла, що не має права вирішувати, коли та під яким заголовком виходить матеріал, тож це рішення ухвалювалося редакторами.