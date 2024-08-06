Військовослужбовці США отримали поранення під час нападу на базу в Іраку, - ЗМІ

Кілька американських військовослужбовців отримали поранення під час нападу на військову базу в Іраку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Чиновники на умовах анонімності розповіли, що ймовірний ракетний обстріл стався на авіабазі Аль-Асад в Іраку.

"Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки", - додав один із чиновників.

Джерела уточнили, що по базі на заході Іраку випустили “дві ракети "Катюша".

Одне з джерел служби безпеки повідомило, що ракети впали всередину бази.