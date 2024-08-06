Військовослужбовці США отримали поранення під час нападу на базу в Іраку, - ЗМІ

Кілька американських військовослужбовців отримали поранення під час нападу на військову базу в Іраку.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Чиновники на умовах анонімності розповіли, що ймовірний ракетний обстріл стався на авіабазі Аль-Асад в Іраку.
"Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки", - додав один із чиновників.
Джерела уточнили, що по базі на заході Іраку випустили “дві ракети "Катюша".
Одне з джерел служби безпеки повідомило, що ракети впали всередину бази.
- Щонайменше п'ять ракет запустили з іракського міста Зуммар на кордоні з Сирією у бік військової бази Сполучених Штатів на північному сході Сирії.
- На військовій базі Іраку пізно ввечері 19 квітня пролунав вибух. Один військовий загинув, шестеро поранені.