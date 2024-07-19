У світі – глобальний IT-збій. Деякі авіакомпанії призупинили роботу через проблеми зі зв'язком

У низки авіакомпаній, банків та інших установ по всьому світу 19 липня стався збій. Зокрема, рейси кількох великих авіакомпаній США, включно Delta, United і American Airlines, були відкладені через проблеми зі зв’язком.

Про це повідомило Федеральне управління цивільної авіації, пише CNN.

Зупинка роботи деяких авіакомпаній сталася після значного збою в роботі корпорації Microsoft ще у четвер.

Інші авіаперевізники, включно Allegiant і SunCountry, заявили про труднощі, в тому числі з функціями бронювання, реєстрації та керування поїздками онлайн.

На сайті Microsoft повідомили, що обслуговування деяких клієнтів у центральній частині Сполучених Штатів припинилося, "включаючи збої в операціях керування послугами та з’єднанням або доступністю послуг".

Компанія заявила, що встановила причину і працює над її усуненням. Представник компанії не відразу відповів на запит про коментар.

Співзасновник українського monobank Олег Гороховський повідомив, що у всьому світі глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Crowdstrike, американська компанія з кібербезпеки, визнала відповідальність за помилку та працює над її виправленням.

В Україні про збої в роботі повідомили Нова пошта і банк Sense.

В аеропорту Сіднея – хаос, пише BBC. Повідомлення про збої надходять з усього світу. Про негаразди повідомили й телерадіомовники, зокрема британський Sky News. Декілька аеропортів по всьому сітку повідомили про затримки рейсів. В Австралії збій стосується аеропортів та магазинів, а в Британії – залізниці.