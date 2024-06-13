Це – очна зустріч, і участь у ній беруть представники 50 країн.

У Брюсселі розпочалося засідання Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат "Рамштайн". Воно відбувається в очному форматі.

Як і завжди, головує міністр оборони США Ллойд Остін. Україну представляє міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, головна тема зустрічі сьогодні – системи протиповітряної оборони, щоб захистити людей і критичну інфраструктуру від російського терору, та артилерія.

"Вдячний колегам з майже 50 країн-партнерів за непохитну підтримку та відданість цінностям свободи. Очікуємо на плідні результати зустрічі та конкретні рішення, які наблизять перемогу України", – сказав він.

Остін також повідомив про теми для обговорення.

"Сьогодні я зустрівся з міністром Рустем Умєровим у Брюсселі та отримав оновлені дані про ситуацію на полі бою в Україні. Як і раніше, ми сповнені рішучості задовольнити нагальні потреби України, включно з більшою кількістю систем ППО, зброї та боєприпасів", – написав Остін у X.

У акаунті місії США в НАТО уточнили, що сьогоднішнє засідання – вже 23. Участь у ньому беруть представники 50 країн. Також присутній секретар НАТО Єнс Столтенберг.