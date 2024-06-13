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В Італії сьогодні починається саміт G7. Україна – серед головних тем

Також лідери "Великої сімки" обговорять Африку, Близький Схід, кліматичні зміни. 

В Італії сьогодні починається саміт G7. Україна – серед головних тем
В Італії пройде саміт G7
Фото: g7italy

У розкішному готелі Borgo Egnazia в регіоні Апулія на півдні Італії сьогодні розпочинається дводенний саміт лідерів країни Group of 7. Однією з головних тем заходу стане Україна, зокрема передача їй прибутків від заморожених російських активів, пише The Guardian.

Український президент Володимир Зеленський братиме особисту участь і зустрінеться з американським колегою Джо Байденом, а також лідерами Британії, Італії, Франції, Німеччини, Канади й Японії. Очікується, що їм вдасться досягти угоди про надання Києву $50 млрд кредиту, який сплачуватимуть за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських $300 млрд євро. 

Більшість цих коштів утримується в межах Євросоюзу. ЄС на початку року згодився передати України прибуток від цих заморожених активів, але не самі активи. А ідея G7, до складу якої входять і країни поза межами блоку, полягає в наданні Україні більшої та швидшої підтримки для фінансування оборонних потреб. 

Окрім України, на саміті йтиметься про розвиток та кліматичні зміни та війну на Близькому Сході. На сьогодні заплановані дискусійні сесії щодо:

  • Африки, зміни клімату та розвитку
  • Близького Сходу
  • України (формат G7 + Україна)
  • України (формат G7)

Завтрашні сесії включають обговорення міграції, штучного інтелекту, енергетики, Індо-Тихоокеанського регіону та економічної безпеки.

Окрім українського президента, на саміт запрошені інші гості. Серед них: Папа Франциск, Король Йорданії, а також лідери Індії, Бразилії, Аргентини, Туреччини, ОАЕ, Кенії, Алжиру, Тунісу та Мавританії, яка головує в Африканському Союзі.

  • На саміті G7 Україна та США мають підписати безпекову угоду. Підписи ставитимуть президенти країн. 
  • За даними Politico, Джо Байден на саміті тиснутиме на союзників, аби досягти консенсусу щодо передачі Україні прибутків від заморожених коштів. 
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