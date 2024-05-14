Аргентина і Україна дпомовилися про співпрацю у оборонній сфері

Зокрема, планують створення спільних оборонних підприємств, закупівлю артилерійських боєприпасів і пороху та інвестиції в аргентинські компанії, які виробляють зброю.

Юлія Свириденко із міністром закордонних справ, міжнародної торгівлі та віросповідань Аргентини Діаною Мондіно.

Україна спільно з Аргентиною співпрацюватимуть у оборонній сфері. Зокрема, планують створення спільних оборонних підприємств, закупівлю артилерійських боєприпасів і пороху та інвестиції в аргентинські компанії, які виробляють зброю. Також Аргентина допомагатиме Україні відновини енергетику.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінекономіки.

Зазначається, що українська делегація на чолі із міністеркою економіки Юлією Свириденко провела тематичну зустріч із міністром закордонних справ, міжнародної торгівлі та віросповідань Аргентини Діаною Мондіно.

"Однією з ключових тем зустрічі було обговорення можливостей для поглиблення співпраці у сфері оборони — створення спільних оборонних підприємств, закупівля артилерійських боєприпасів і пороху, й навіть інвестиції в аргентинські компанії, які виробляють зброю. Найближчими днями очікуємо продуктивних зустрічей на цю тему", – прокоментувала українська міністерка.

Також обговорили можливості для допомоги Аргентии у відновлені зруйнованої Росією енергетики. Системи обох держав схожі, тому Аргентина може допомогти Україні деякими запчастинами.

Крім того, аргентинські компанії запросили долучитися до інвестиційних проєктів в Україні у сфері сільського господарства.

"Також ми сподіваємося збільшити торгівлю сільськогосподарськими товарами, включаючи експорт українських азотних добрив до Аргентини", – зазначила Свириденко.