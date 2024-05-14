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Аргентина і Україна дпомовилися про співпрацю у оборонній сфері

Зокрема, планують створення спільних оборонних підприємств, закупівлю артилерійських боєприпасів і пороху та інвестиції в аргентинські компанії, які виробляють зброю.

Аргентина і Україна дпомовилися про співпрацю у оборонній сфері
Юлія Свириденко із міністром закордонних справ, міжнародної торгівлі та віросповідань Аргентини Діаною Мондіно.
Фото: Мінекономіки

Україна спільно з Аргентиною співпрацюватимуть у оборонній сфері. Зокрема, планують створення спільних оборонних підприємств, закупівлю артилерійських боєприпасів і пороху та інвестиції в аргентинські компанії, які виробляють зброю. Також Аргентина допомагатиме Україні відновини енергетику.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінекономіки.

Зазначається, що українська делегація на чолі із міністеркою економіки Юлією Свириденко провела тематичну зустріч із міністром закордонних справ, міжнародної торгівлі та віросповідань Аргентини Діаною Мондіно.

"Однією з ключових тем зустрічі було обговорення можливостей для поглиблення співпраці у сфері оборони — створення спільних оборонних підприємств, закупівля артилерійських боєприпасів і пороху, й навіть інвестиції в аргентинські компанії, які виробляють зброю. Найближчими днями очікуємо продуктивних зустрічей на цю тему", – прокоментувала українська міністерка.

Також обговорили можливості для допомоги Аргентии  у відновлені зруйнованої Росією енергетики. Системи обох держав схожі, тому Аргентина може допомогти Україні деякими запчастинами.

Крім того, аргентинські компанії запросили долучитися до інвестиційних проєктів в Україні у сфері сільського господарства. 

"Також ми сподіваємося збільшити торгівлю сільськогосподарськими товарами, включаючи експорт українських азотних добрив до Аргентини", – зазначила Свириденко.

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