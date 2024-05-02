У Великій Британії старували місцеві вибори, які перевірять лідерство прем’єра Сунака

Сьогодні британці голосуватимуть на місцевих виборах. Прем'єр-міністра Ріші Сунак може опинитися у важкому становищі, якщо керівні консерватори зазнають значних втрат.

Про це пише Bloomberg.

Тисячі політиків змагаються за понад 2500 місць у радах, 25 місць у Лондонській асамблеї та 10 посед мерів.

Виборці почали голосувати о 07:00, дільниці закриються о 22:00. Очікується, що близько третини рад оголосять результати завтра вранці, а підрахунок у деяких районах триватиме до неділі.

Згідно з опитуваннями, консерватори відстають від опозиційної Лейбористської партії. Експерти прогнозують, що вони можуть втратити у радах понад 400 із 900 місць.

Найважливішим результатом, який очікується вночі, є підрахунок голосів на проміжних парламентських виборах у південному Блекпулі. Колишній член парламенту, консерватор Скотт Бентон залишив посаду після того, як комітет стандартів парламенту осудив його за порушення правил, які регулюють поведінку законодавців.

Останніми роками торі програли низку додаткових виборів проти лейбористів і ліберал-демократів із великими коливаннями і борються за відносно невелику більшість, менше ніж 4000 голосів, над лейбористами в Південному Блекпулі.

Додамо, лейбористи прагнуть досягти успіхів на ключових полях битв у Мідлендсі та Північній Англії ‒ це також може стати передвісником результатів загальних виборів, які Сунак має провести протягом 9 місяців. Вони також захищають посади мерів Лондона та Великого Манчестера, де відповідно Садік Хан та Енді Бернем балотуються на третій термін.