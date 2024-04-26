Чехія досі імпортує російський газ, — ЗМІ

Чехія досі імпортує у великих кількостях російський газ, однак вже наступного року країна позбудеться цієї залежності.
Про це повідомляє видання Novinky.cz з посиланням на Статистичне управління Чехії.
Європа наклала низку санкцій на РФ у відповідь на вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, які також стосуються імпорту російської нафти.
Тим не менш, для Чехії, Словаччини та Угорщини зробили виняток, щоб вони могли продовжувати імпортувати російську нафту через трубопровід "Дружба".
Чехія повною мірою скористалася цією можливістю минулого року, коли частка російської нафти в загальному імпорті становила приблизно 58%. В абсолютному вираженні це становить 4,3 мільйона тонн із загального обсягу імпорту нафти 7,4 мільйона тонн.
У порівнянні з 2022 роком частка російської нафти зросла на 2%.
Власник чеської частини трубопроводу "Дружба" генеральний директор Mero Ярослав Пантучек сказав, що наступного року ситуація зміниться. Це відбудеться завдяки збільшенню потужності італійського трубопроводу TAL, за яким слідує німецький трубопровід IKL, що веде до Чехії.
Розширення потужності цього нафтопроводу, відомого як проект TAL-PLUS, має приносити Чехії приблизно чотири мільйони тонн додаткової нафти на рік з 2025 року. Завдяки цьому вона могла б остаточно позбутися залежності від російської нафти, що постачається "Дружбою".
"Збільшення поставок повністю покриє все внутрішнє споживання, а це орієнтовно 7,1 млн тонн нафти на рік. Нам більше не потрібна буде російська нафта", — сказав генеральний директор Mero Ярослав Пантучек.
Залишається питання, які країни замінять російського імпортера. Дані за останні роки показують, що другим найбільшим імпортером нафти в Чехії є Азербайджан, частка якого минулого року досягла 26,5 відсотка, що на 3,3 відсоткових пункти більше, ніж у 2022 році.
Третім за величиною постачальником є Казахстан, на який за останні два роки припадала десята частина загального імпорту. Навпаки, частка американської нафти падає. Якщо у 2020 і 2021 роках він становив 12 відсотків, то минулого року – лише два відсотки.
- У 2023 році постачання природного газу до Європи російським "Газпромом" скоротилося на 55,6% - до 28,3 млрд кубометрів.
- Звіт Міжнародної енергетичної агенції (International Energy Agency) показав, що через війну в Україні розвинені економіки Європи скоротили споживання газу на 15% у 2022-му.
- Однак європейські країни досі активно імпортують російський арктичний скраплений природний газ. Мало того, експерти прогнозують збільшення імпорту у 2024 році.
- Проте санкції США є основною перешкодою для планів Росії збільшити експорт морем скрапленого природного газу (СПГ).