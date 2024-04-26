Чехія досі імпортує російський газ, — ЗМІ

До 2025 року країна повинна позбутися залежності від газу РФ.

Чехія досі імпортує у великих кількостях російський газ, однак вже наступного року країна позбудеться цієї залежності.

Про це повідомляє видання Novinky.cz з посиланням на Статистичне управління Чехії.

Європа наклала низку санкцій на РФ у відповідь на вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, які також стосуються імпорту російської нафти.

Тим не менш, для Чехії, Словаччини та Угорщини зробили виняток, щоб вони могли продовжувати імпортувати російську нафту через трубопровід "Дружба".

Чехія повною мірою скористалася цією можливістю минулого року, коли частка російської нафти в загальному імпорті становила приблизно 58%. В абсолютному вираженні це становить 4,3 мільйона тонн із загального обсягу імпорту нафти 7,4 мільйона тонн.

У порівнянні з 2022 роком частка російської нафти зросла на 2%.

Власник чеської частини трубопроводу "Дружба" генеральний директор Mero Ярослав Пантучек сказав, що наступного року ситуація зміниться. Це відбудеться завдяки збільшенню потужності італійського трубопроводу TAL, за яким слідує німецький трубопровід IKL, що веде до Чехії.

Розширення потужності цього нафтопроводу, відомого як проект TAL-PLUS, має приносити Чехії приблизно чотири мільйони тонн додаткової нафти на рік з 2025 року. Завдяки цьому вона могла б остаточно позбутися залежності від російської нафти, що постачається "Дружбою".

"Збільшення поставок повністю покриє все внутрішнє споживання, а це орієнтовно 7,1 млн тонн нафти на рік. Нам більше не потрібна буде російська нафта", — сказав генеральний директор Mero Ярослав Пантучек.

Залишається питання, які країни замінять російського імпортера. Дані за останні роки показують, що другим найбільшим імпортером нафти в Чехії є Азербайджан, частка якого минулого року досягла 26,5 відсотка, що на 3,3 відсоткових пункти більше, ніж у 2022 році.

Третім за величиною постачальником є Казахстан, на який за останні два роки припадала десята частина загального імпорту. Навпаки, частка американської нафти падає. Якщо у 2020 і 2021 роках він становив 12 відсотків, то минулого року – лише два відсотки.