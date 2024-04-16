​Часів Яр. Часу обмаль
​Часів Яр. Часу обмаль
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Претензія не в тому, що вони Бога не люблять, а в тому, як роблять свою справу». Капелани про проблеми капеланської служби
«Претензія не в тому, що вони Бога не люблять, а в тому, як роблять свою справу». Капелани про проблеми капеланської служби
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
ГоловнаСвіт

США посилять санкції проти Ірану, - міністерка фінансів США

Дії Ірану загрожують стабільності в регіоні та можуть спричинити економічні наслідки, наголосила Єллен.

США посилять санкції проти Ірану, - міністерка фінансів США
Міністерка фінансів США Джанет Єллен
Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів США Джанет Єллен попередила про посилення американських санкцій проти Ірану.

Про це повідомляє CNN.

“Починаючи з атаки цих вихідних і закінчуючи атаками хуситів у Червоному морі, дії Ірану загрожують стабільності в регіоні та можуть спричинити економічні наслідки”, - сказала Єллен.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Вона зазначила, що міністерство фінансів США використовуватиме свої повноваження щодо санкцій і працюватиме з союзниками, щоб “продовжувати перешкоджати зловмисній і дестабілізуючій діяльності іранського режиму”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies