США посилять санкції проти Ірану, - міністерка фінансів США

Дії Ірану загрожують стабільності в регіоні та можуть спричинити економічні наслідки, наголосила Єллен.

Міністр фінансів США Джанет Єллен попередила про посилення американських санкцій проти Ірану.

Про це повідомляє CNN.

“Починаючи з атаки цих вихідних і закінчуючи атаками хуситів у Червоному морі, дії Ірану загрожують стабільності в регіоні та можуть спричинити економічні наслідки”, - сказала Єллен.

Вона зазначила, що міністерство фінансів США використовуватиме свої повноваження щодо санкцій і працюватиме з союзниками, щоб “продовжувати перешкоджати зловмисній і дестабілізуючій діяльності іранського режиму”.