У Тбілісі відбулися протести через закон про "іноагентів"

Тисячі людей вийшли на мітинг у грузинській столиці з прапорами Європейського Союзу.

У грузинській столиці Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону про "іноагентів", який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Як пише Deutsche Welle, гаслом протесту стали слова "Ні російському закону, так Європі". Чимало людей вийшли на акцію з прапорами Євросоюзу. До маршу приєдналися опозиційні політики, громадські організації та представники сфери культури.

Мітингарі вимагали не ухвалювати законопроєкт, який світова демократична спільнота розкритикувала як такий, що завадить Грузії на шляху євроінтеграції. Минулоріч саме після масових протестів влада відмовилася від спроби зобов'язати людей та організації, що фінансуються бодай на 20% за кошти з-за кордону, маркувати себе "іноагентами".