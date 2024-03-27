Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
У Харкові запустили метро
У Харкові запустили метро
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСвіт

Як мінімум, 15 лютого РФ знала про підготовку теракту, - Буданов

Ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії і звідти вона пішла на Москву.

Як мінімум, 15 лютого РФ знала про підготовку теракту, - Буданов
Кирило Буданов
Фото: Пресслужба ГУР МО

Росія знала про підготовку терористичної операції на її території заздалегідь, мінімум з 15 лютого.

Про це розповів начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

“Як мінімум, 15 лютого 2024 року РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось  нізвідки”, - зазначив Кирило Буданов.

Він уточнив, що росіяни знали, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію РФ.

“Для чого вони допустили, щоб це сталося ― є кілька варіантів. Перше ― це, як у них прийнято, боротьба “веж”, аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант ― вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну”, - наголосив Буданов.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Начальник ГУР МО України нагадав, що у Кремлі тричі змінювали версії того, що сталось у підмосковному “Крокус сіті”. Таким чином вони намагались хоч якось приплести до теракту так званий “український слід”.

Зокрема, з’явились пояснення Патрушева і Бортнікова, який звинуватив у теракті особисто Буданова і взагалі Україну. 

“Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей”, - підкреслив Кирило Буданов.

Він додав, що Росія посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати.

“Усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут”, - підсумував Кирило Буданов.

  • Як відомо, увечері 22 березня у Красногірську, що біля Москви, група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину.

  • Під час атаки пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа. Згодом стало відомо про 133 загиблих та 152 постраждалих.

  • Українська розвідка заявила, що теракт у Підмосков'ї – це свідома провокацією режиму диктатора Путіна, і про цю провокацію попереджала міжнародна спільнота.

  • Російський диктатор спробував звинуватити в цьому Україну, однак і Київ, і США, і ЄС спростували заяви Путіна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies