Шарль Мішель “привітав” Путіна з “нищівною перемогою на виборах”

Президент Європейської ради Шарль Мішель “привітав” лідера Росії Володимира Путіна з нищівною перемогою на президентських виборах, які стартують сьогодні у РФ.
“Хочу привітати Володимира Путіна з нищівною перемогою на виборах, які починаються сьогодні”, − написав він на соцплатформі X.
“Ні опозиції. Ні свободи. Ні вибору”, − зазначив політик.
Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.— Charles Michel (@CharlesMichel) March 15, 2024
No opposition.
No freedom.
No choice.
- У Росії сьогодні стартувало триденне голосування на “виборах президента”. Путін перебуває на посаді президента РФ з 2000 року. У 2008-2012 роках пост президента країни обіймав Дмитро Медведєв, після чого Путін знову очолив Кремль.
- Вчора Верховна Рада звернулася до іноземних урядів та парламентів, а також міжнародних організацій через проведення Росією так званих “виборів президента” на тимчасово окупованій території України.
- Активісти повідомили, що росіяни готують ймовірні теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях ТОТ.
- МЗС України, коментуючи "вибори", заявило, що подальша консервація путінського режиму становить безпрецедентний виклик для світу. Відомство зауважує, що ігнорування російського терору призведе до подальшого зростання загрози для міжнародного миру та безпеки.