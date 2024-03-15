Шарль Мішель “привітав” Путіна з “нищівною перемогою на виборах”

“Ні опозиції. Ні свободи. Ні вибору”, − заявив голова Європейської ради.

Президент Європейської ради Шарль Мішель “привітав” лідера Росії Володимира Путіна з нищівною перемогою на президентських виборах, які стартують сьогодні у РФ.

“Хочу привітати Володимира Путіна з нищівною перемогою на виборах, які починаються сьогодні”, − написав він на соцплатформі X.

“Ні опозиції. Ні свободи. Ні вибору”, − зазначив політик.

Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.



No opposition.

No freedom.

No choice. — Charles Michel (@CharlesMichel) March 15, 2024