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Кроком до миру мало б стати складання армією РФ зброї та її вихід з України, — фон дер Ляєн

ЄС робить все, щоб Україна перемогла у боротьбі.

Кроком до миру мало б стати складання армією РФ зброї та її вихід з України, — фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
Фото: ОПУ

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала нещодавну заяву Папи Римського Франциска щодо України і заявили, що головним кроком до миру мало б стати складання російською армією зброї та її вихід з України.

Про це вона сказала під час презентації у Берліні спільної виборчої програми ХДС і ХСС на виборах у Європарламент, пише Укрінформ.

"Ніхто не прагне миру більше, ніж люди в Україні. Всі дуже страждають від цієї війни, в яку їх втягнув Путін… Але мир має бути справжнім, справедливим, не повинно бути жодної окупації, жодного примусу. Ми точно знаємо, що кроком до миру може стати той момент, коли Путін складе зброю – він є агресором, він напав на Україну", — підкреслила фон дер Ляєн, коментуючи нещодавню заяву Папи Римського.

Дипломатка переконана, що щодо умов миру необхідно дослухатися до українців, а Євросоюз підтримує Україну задля її перемоги.

Фон дер Ляєн додає, що Путін хоче змінити кордони за допомогою сили, але він не повинен досягти успіху.

За її словами всі друзі-автократи Путіна, повинні знати, що ЄС захищатиме свою демократію і боротиметься, щоб Україна стала членом європейської родини.

При цьому фон дер Ляєн відмовилася коментувати питання поставок Україні ракет Taurus, зокрема, можливості "кругового обміну" ракетами з Великою Британією.

Папа Римський Франциск заявив, що Україна повинна мати, за його словами, "мужність підняти білий прапор переговорів" і домовитися про припинення війни з Росією.

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