Генсек НАТО застеріг щодо десятилітньої конфронтації з Росією

Після України РФ може напасти на інші країни.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що в разі перемоги Росії в Україні російська агресія може поширитися на інші країни, тож членам Альянсу потрібно активно готуватись до можливої десятилітньої конфронтації.

Про це ідеться у матеріалі порталу n-tv з посиланням на інтерв'ю Столтенберга для Welt am Sonntag.

Єнс Столтенберг вважає, що НАТО має готуватися до можливості тривалої конфронтації з Росією.

"Альянс не прагне війни з Росією. Але ми повинні підготуватися до конфронтації, яка може тривати десятиліттями”, — сказав Столтенберг.

Генсек вкотре закликав союзників максимально розширювати оборонну промисловість.

Якщо Путін переможе в Україні, немає жодних гарантій, що російська агресія не пошириться на інші країни. Т ож зараз для Заходу найкращий захист зараз — це підтримка України та інвестиції у військовий потенціал Альянсу.

"Нам потрібно швидше відновити і розширити нашу промислову базу, щоб ми могли збільшити поставки в Україну і поповнити власні запаси. Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого виробництва, як це необхідно під час конфлікту", — зазначив Столтенберг.

Він закликав до збільшення і прискорення замовлень для європейських оборонних компаній, пояснивши, що в умовах ринкової економіки виробники озброєнь потребують підписаних контрактів для нарощування виробництва.

"Оскільки Росія готує всю свою економіку до війни, ми також повинні робити більше для нашої безпеки", — пояснив генсек НАТО, підкресливши, що він все ще розраховує на схвалення допомоги Україні в Конгресі США.

"Нам потрібно швидше відновити і розширити нашу промислову базу, щоб ми могли збільшити поставки в Україну і поповнити наші власні запаси. Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого виробництва, як це необхідно під час конфлікту", – пояснив генсек.