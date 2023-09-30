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Майбутнє ПВК “Вагнер” невизначене,- Білий дім

“Вагнерівці” досі проводять свої операції, зокрема, у Африці.

Майбутнє ПВК “Вагнер” невизначене,- Білий дім
Фото: Новинарня

Майбутнє ПВК “Вагнера” залишається невизначеним. Зокрема, невідомо, наскільки угруповання буде потрібне режиму Путіна. 

Про це розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Ми знаємо напевно, що “Вагнер” і його найманці все ще існують, вони досі проводять дестабілізаційні, жорстокі й небезпечні операції не лише в Європі, а й в усьому світі, зокрема в Африці”, - розповів Кірбі. 

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Представник Білого дому додав, що наразі невідомо, чи будуть вагнерівці інтегровані в оборонні структури РФ.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зустрівся з Андрієм Трошевим − одним із найвисокопоставленіших колишніх командирів ПВК “Вагнера”, який, за словами Кремля, зараз працює на міністерство оборони. Путін доручив Трошеву займатися формуванням добровольчих підрозділів для війни в Україні.

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