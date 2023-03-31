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НАТО заборонила своїм співробітникам завантажувати TikTok на свої пристрої

Додаток і раніше не можна було використовувати через внутрішні технічні обмеження.

НАТО заборонила своїм співробітникам завантажувати TikTok на свої пристрої
Фото: EPA/UPG

НАТО офіційно заборонила своїм співробітникам завантажувати TikTok на свої пристрої, повідомляє CNN.

За словами двох офіційних осіб Альянсу, такий крок зробили з міркувань безпеки.

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Уранці в п'ятницю, 31 березня, офіційні особи НАТО надіслали персоналу записку із оголошенням про заборону. Щоправда, TikTok і раніше не можна було використовувати на пристроях, випущених Альянсом, через внутрішні технічні обмеження.

"Кібербезпека є головним пріоритетом для НАТО. НАТО висуває суворі вимоги щодо визначення додатків для службового використання. TikTok недоступний на пристроях НАТО", - заявив виданню високопосадовець Альянсу.

Раніше на такий крок пішли США, Великобританія, Норвегія, Європейський парламент та інші держави. вже заборонили використання програми на державних пристроях.

Нагадаємо, нещодавно видалити TikTok на своїх робочих телефонах зобов'язали співробітників Збройних сил Швеції.

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