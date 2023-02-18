Глава китайського МЗС заявив, що Тайвань є частиною території Китаю і ніколи не стане незалежним

"Сили незалежності Тайваню підривають мир та стабільність у Тайванській затоці", - сказав Ван І.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Тайвань є частиною території Китаю і ніколи не стане незалежним.

Про це Ван І сказав на Мюнхенській конференції безпеки, відповідаючи на запитання про те, чи буде війна на Тайвані.

"Тайвань є частиною території Китаю. Тайвань ніколи не був суверенною державою і ніколи такою не стане у майбутньому. Не Китай хоче змінити статус-кво, а сепаратисти на Тайвані. Сили незалежності Тайваню підривають мир та стабільність у Тайванській затоці. Вони мають дотримуватися принципи китайського порядку. Це - умова для збереження миру", - сказав міністр.

Ван І висловив сподівання, що буде відновлена повага до суверенітету та територіальної цілісності Китаю і додав, що "ми не користуватимемося подвійними стандартами".

"Будь-яке порушення принципу "Єдиного Китаю" щодо питання Тайваню, спроба створити два Китаї чи окремо розділити Китай та Тайвань - це порушення територіальної цілісності, створення реальної загрози миру та стабільності у Тайванській затоці", - наголосив міністр.

За словами Ван І, принципи суверенітету - це "основа сучасного світового ладу" і всі держави "мають слідувати цьому принципу на практиці, застосовувати його не селективно, уникаючи подвійних стандартів".

Нагадаємо, коментуючи позицію Китаю щодо війни в Україні Ван І наголосив, що втручання у внутрішні справи інших держав під будь-яким приводом порушенням базових норм міжнародних відносин.

Президент США Джо Байден найближчим часом проведе телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном.