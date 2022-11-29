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Україна повинна мати право наносити удари по військових об’єктах на території Росії, - МЗС Латвії

Наразі союзники не надали Україні зброю достатньої дальності для ударів усередині Росії.

Україна повинна мати право наносити удари по військових об’єктах на території Росії, - МЗС Латвії
Фото: Пресслужба Сейму Латвії

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв’ю в кулуарах зустрічі голів МЗС країн НАТО в Бухаресті виступив за право України завдавати удари по військових об’єктах на території Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Ми повинні дозволити українцям використовувати зброю для націлювання на ракетні об’єкти або аеродроми, звідки ці операції запускаються”, – заявив у вівторок міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв’ю в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті. 

При цьому союзники “не повинні боятися” ескалації.

Видання зазначає, що США не ввели обмежень на те, як Україна використовує зброю, але поки що відмовляються надсилати зброю достатньої дальності для ударів усередині Росії.

Поки що адміністрація Байдена відмовляється відправляти Україні армійську тактичну ракетну систему, відому як ATACMS, через її здатність вражати цілі на території Росії.

Також Вашингтон відмовляється надавати Україні винищувачі.

Рінкевичс сказав, що деякі інші члени НАТО також вважають, що Україна не повинна мати обмежень щодо використання зброї. Але це залежить від окремих країн, коли вони вирішують, яку зброю надати Києву.

Нагадаємо, серед країн НАТО триває обговорення надання Україні систем ППО Patriot. 

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