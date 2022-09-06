ЄС планує пристворити створення протипожежного флоту

Йдеться про можливе придбання гелікоптерів для реагування над надзвичайні ситуації.

Європейський Союз і його країни-члени прискорять створення флоту протипожежних літаків ЄС після того, як люті лісові пожежі у Європі цього літа вичерпали спроможність блоку реагувати на вогонь.

Про це йшлося на засіданні Європейської комісії та міністрів країн блоку, пише Reuters.

Через пожежі тисячі європейці були змушені евакуюватися, полум’я знищило будинки та підприємства. Зміна клімату посилює сухі погодні умови, які сприяють поширенню пожеж, довшому горінню та більшій інтенсивності.

Найчастіше влітку від пожеж страждають країни Південної Європи, такі як Португалія та Греція. Але цьогоріч жертвами вогню стали Німеччина та Чехія, оскільки високі температури підвищують ризик виникнення пожеж на півночі.

Учасники засідання погодилися вивчити питання закупівлі гелікоптерів за кошти ЄС.

“На європейському рівні ми вийшли на ліміт можливостей. Деякі масштабні пожежі в деяких державах-членах фактично не призвели до запиту про допомогу, тому що зацікавлені країни... знали, що ресурсів не буде”, – сказав глава відділу кризового менеджменту ЄС Янес Ленарчич.

Придбання гелікоптерів залежатиме, чи матиме бюджет блоку на 2023 року додаткові кошти.

Це потенційно складне завдання, оскільки країни ЄС намагаються знайти гроші, щоб підтримати промисловість і громадян, які постраждали від стрімкої інфляції, і інвестувати в енергетичну інфраструктуру, щоб бути незалежними від російського газу.

ЄС уже планував закупити парк літаків для реагування на надзвичайні ситуації, але їх виробництво не очікувалося до другої половини десятиліття.

Зараз ресурси ЄС на випадок надзвичайних ситуацій включають координацію та фінансування 12 пожежних літаків та вертольота.

Країни ЄС несуть відповідальність за реагування на лісові пожежі та вимагають допомоги ЄС лише тоді, коли їм потрібна підтримка. Цього року блок отримав 11 запитів щодо допомоги порівняно з дев'ятьма у 2021 році.

Нагадаємо, цього літа європейські країни пережили хвилю смертоносних лісових пожеж, викликаних рекордними температурами та засухою по всьому континенту.

Спека в Португалії та Іспанії станом на середину серпня забрала життя понад 1000 людей.

Торік вчені попередили, що глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку та ще масштабніші повені в найближчі десятиліття.