Латвія прийняла з 24 лютого більше 37 тисяч українців

Більшість з них отримали посвідку на проживання.

До Латвії після початку повномасштабної агресії Росії проти України прибули та зареєструвалися 37 629 громадян України.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на дані МВС Латвії.

З прибувших 32 545 вимушених переселенців отримали в Латвії посвідку на проживання із правом на працевлаштування.

При цьому 12 516 осіб скористалися допомогою комісій самоврядувань із цивільної оборони для пошуку житла.

Жінки становлять 46% від загальної кількості біженців, 23% – чоловіки, 31% – діти, здебільшого від 2 до 17 років.

Повідомляється, що українці, які мають біометричні паспорти та не потребують соціальної допомоги або допомоги з розміщення, можуть перебувати в Латвії до 90 днів на рік без повідомлення держорганів.

Наприкінці липня уряд Латвії ухвалив поправки до правил надання первинної допомоги українцям. Вони передбачають підвищення витрат на розміщення українських біженців на строк до 60 днів.

Нагадаємо, через велику кількість біженців з України та прохачів притулку з інших країн, 12 із 16 федеральних земель Німеччини блокують прийняття нових біженців. А 27 серпня у німецькому Лейпцизі в районі Грюнау невідомі намагалися підпалити дитячий садок, де виховуються діти-біженці з України.