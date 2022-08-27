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Казахстан призупиняє на рік експорт військової техніки, озброєння та продукції

Також планують провести ревізію юридичних осіб, які мають ліцензії.

Казахстан призупиняє на рік експорт військової техніки, озброєння та продукції

Казахстан призупиняє до кінця серпня 2023 року експорт озброєння, військової техніки та продукції військового призначення.

Про це йдеться на сайті прем'єр-міністра республіки Аліхана Смаїлова.

Таке рішення ухвалили на засідання комісії з питань оборонної промисловості. Ініціативу про призупинення експорту внесло Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку.

Також у Казахстані планують провести ревізію юридичних осіб, які мають ліцензії, і внести зміни до Закону "Про дозволи та повідомлення".

Нагадаємо, за даними української розвідки, військовий контингент Росії, який розміщений в Казахстані, відмовляється повертатися на війну в Україну.

Днями МЗС Казахстану викликало українського посла та висловило протест за його висловлювання про росіян. Посол заявив, що "чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям".

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