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Латвія призупинила видачу віз росіянам

Візи не будуть видаватись, крім одного виключення.

Латвія призупинила видачу віз росіянам
Фото: Пресслужба Посольства України в Латвії

Латвія прийняла рішення про призупинення прийому заяв на видачу віз для росіян.

Про це повідомила пресслужба посольства Латвії в Росії.

“Посольством Латвії в Росії на невизначений термін призупинено прийом заяв на отримання віз для громадян Російської Федерації, крім участі в похороні близького родича”, - повідомили в посольстві.

Нагадаємо, з 1 серпня була припинена дія угоди Латвії з Росією про спрощення взаємних поїздок між мешканцями прикордонних районів.

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