У британському уряді вважають можливим ініціювання вотуму недовіри Борису Джонсону

За даними медіа, це може відбутися вже сьогодні.

Міністр охорони здоровʼя Великобританії Саджид Джавід заявив, що премʼєр-міністру Борису Джонсону справді може загрожувати вотум недовіри, спричинений невдоволенням законодавцями з Консервативної партії, пише Reuters із посиланням на його заяву на телебаченні.

"Я думаю, що це можливо, але я не знаю", – сказав міністр.

За даними журналістів, законодавці можуть оголосити вотум недовіри вже цього понеділка.

Reuters зазначає, що Джонсон зазнав критики через появу інформації про вечірки на Даунінг-стріт під час жорстких коронавірусних обмежень.

Якщо вотум недовіри буде ініційовано, для відсторонення премʼєр-міністра знадобляться 180 голосів за.