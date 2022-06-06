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У британському уряді вважають можливим ініціювання вотуму недовіри Борису Джонсону

За даними медіа, це може відбутися вже сьогодні. 

У британському уряді вважають можливим ініціювання вотуму недовіри Борису Джонсону
Саджид Джавід
Фото: Wiki

Міністр охорони здоровʼя Великобританії Саджид Джавід заявив, що премʼєр-міністру Борису Джонсону справді може загрожувати вотум недовіри, спричинений невдоволенням законодавцями з Консервативної партії, пише Reuters із посиланням на його заяву на телебаченні. 

"Я думаю, що це можливо, але я не знаю", – сказав міністр. 

За даними журналістів, законодавці можуть оголосити вотум недовіри вже цього понеділка. 

Reuters зазначає, що Джонсон зазнав критики через появу інформації про вечірки на Даунінг-стріт під час жорстких коронавірусних обмежень. 

Якщо вотум недовіри буде ініційовано, для відсторонення премʼєр-міністра знадобляться 180 голосів за. 

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