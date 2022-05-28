Відомий американський письменник Стівен Кінг закликав світ продовжувати тиснути на Росію санкціями.

“Продовжуйте економічний тиск на Росію. Слава Україні”, – написав “король жахів” у Твіттері.

Keep the economic pressure on Russia.

Slava Ukraini. — Stephen King (@StephenKing) May 28, 2022

Нагадаємо, Кінг не вперше підтримує Україну.

Раніше у травні письменник заявив, що президент РФ Володимир Путін зіткнувся з росомахою, вважавши, що має справу з болонкою.

У березні Кінг повідомив, що не буде поновлювати контракти на видання своїх книжок у Росії.