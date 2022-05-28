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Кінг закликав світ продовжувати тиснути на Росію санкціями

Слава Україні, написав "король жахів" у Твіттері.

Кінг закликав світ продовжувати тиснути на Росію санкціями
Фото: твітер Стівена Кінга

Відомий американський письменник Стівен Кінг закликав світ продовжувати тиснути на Росію санкціями.

“Продовжуйте економічний тиск на Росію. Слава Україні”, – написав “король жахів” у Твіттері.

Нагадаємо, Кінг не вперше підтримує Україну. 

Раніше у травні письменник заявив, що президент РФ Володимир Путін зіткнувся з росомахою, вважавши, що має справу з болонкою. 

У березні Кінг повідомив, що не буде поновлювати контракти на видання своїх книжок у Росії.

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