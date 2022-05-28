Відомий американський письменник Стівен Кінг закликав світ продовжувати тиснути на Росію санкціями.
“Продовжуйте економічний тиск на Росію. Слава Україні”, – написав “король жахів” у Твіттері.
Keep the economic pressure on Russia.— Stephen King (@StephenKing) May 28, 2022
Slava Ukraini.
Нагадаємо, Кінг не вперше підтримує Україну.
Раніше у травні письменник заявив, що президент РФ Володимир Путін зіткнувся з росомахою, вважавши, що має справу з болонкою.
У березні Кінг повідомив, що не буде поновлювати контракти на видання своїх книжок у Росії.