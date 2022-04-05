ЄС запровадив п'ятий пакет санкцій, - голова Єврокомісії

"У цій критичній точці нам потрібно витримати максимальний тиск", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Євросоюз запровадив п'ятий пакет санкції щодо Росії.

Про це у своєму Twitter повідомила Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Росія веде жорстоку, нещадну війну, також проти мирного населення України. У цій критичній точці нам потрібно витримати максимальний тиск. Тож сьогодні ми пропонуємо 5-й пакет санкцій", - зазначила очільниця Єврокомісії.

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.



We need to sustain utmost pressure at this critical point.



So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

У цей пакет, за словами Урсули фон дер Ляєн, входять:

заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік, що скорочує ще одне важливе джерело доходу для РФ;

повна заборона транзакцій для 4 ключових російських банків, серед яких ВТБ, 2-ий за величиною російський банк;

заборона російським і російським судам на доступ до портів ЄС і заборона російським і білоруським автотранспортним операторам;

подальші заборони на експорт на суму 10 мільярдів євро у важливих сферах: передові напівпровідники, машини та транспортне обладнання;

конкретні нові заборони на імпорт на суму 5,5 млрд євро;

цілеспрямовані заходи, такі як заборона участі російських компаній у державних закупівлях та виключення будь-якої фінансової підтримки, ЄС чи національної російським державним органам.

"Нарешті, ми також пропонуємо додаткові списки осіб. Ми також працюємо над додатковими санкціями, у тому числі щодо імпорту нафти, і розглядаємо деякі ідеї держав-членів, як-от податки або певні канали платежів, такі як депозитний рахунок", - додала Голова Єврокомісії.

Вона зазначила, що сьогодні такі санкції застосовують понад 40 країн.

"Зайняти чітку позицію – це дуже важливо для всього світу. Чітка позиція проти війни вибору Путіна. Проти розправи над мирним населенням. Проти порушення основоположних принципів світового порядку", - підкреслила очільниця Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що "ЄС повинен виступити з потужним і надійним пакетом санкцій з огляду на звірства".

5 квітня прем'єри Польщі та Великобританії обговорили жорсткі санкції щодо Росії.