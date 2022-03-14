Держсекретар Блінкен осудив напад РФ на Яворівський полігон

Він наголосив, що "жорстокість має бути зупинена"

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив напад Росії на Яворівський полігон, що біля кордону України з Польщею в неділю вранці, закликавши припинити «жорстокість» у міру того, як війна наближається до кордонів НАТО. Про це він написав у себе Twitter.

We condemn the Russian Federation’s missile attack on the International Center for Peacekeeping and Security in Yavoriv, close to Ukraine’s border with Poland. The brutality must stop. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 13, 2022

"Ми засуджуємо ракетний удар Російської Федерації по Міжнародному центру з підтримки миру та безпеки в Яворові, неподалік кордону України з Польщею", - написав Блінкен у неділю.

Тридцять п'ять людей загинули і 134 отримали поранення після того, як РФ випустила понад 30 ракет.

Під час свого звернення до українського народу президент Зеленський наголосив: "Якщо НАТО не закриє наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть на її територію".