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Глава ВМС Німеччини заявив, що Крим втрачено і Путін, можливо, заслуговує на повагу. МЗС називає заяви неприйнятними

"Путін хоче поваги, а надати комусь повагу – це низька ціна або взагалі її відсутність".

Глава ВМС Німеччини заявив, що Крим втрачено і Путін, можливо, заслуговує на повагу. МЗС називає заяви неприйнятними
Фото: скріншот

Україна не поверне окупований Росією Крим, а президент Росії Володимир Путін “можливо, заслуговує на повагу”.

Про це Глава Військово-морських Сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив у межах дискусії в індійському аналітичному центрі Manohar Parrikar IDSA.

“Кримський півострів втрачено, його не повернути. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що питання політики – це питання фактів та емоцій”, – сказав Шенбах.

Він вважає, що Росія не хоче насправді включити у свою територію “маленьку смугу української землі чи розколоти Європейський Союз”.

На його думку, Путін хоче поваги, а надати комусь повагу – це низька ціна або взагалі її відсутність.

“Це легко – надати йому повагу, яку він вимагає і, можливо, заслуговує", – заявив Шенбах.

За словами Шенбаха, Росія – це стара, важлива та християнська держава, яка потрібна Німеччині та Індії у протистоянні з Китаєм. А тому Росії “треба дати шанс” у відносинах з Європейським союзом та США.

Водночас Шенбах погодився, що у Росії немає демократії з точки зору західних країн.

Він додав, що Україна не відповідає вимогам членства у блоці НАТО, через те, що Донбас "окупований російською армією чи тими, кого вони називають повстанцями".

Зі свого боку у МЗС України заявили, що такі висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини є нейпринятними.

“Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребує роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи”, – йдеться у повідомленні речника відомства Олег Ніколенко.

Зокрема у МЗС були особливо здивовані почути сентименти пана Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією в той час, як “кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону, на Донбасі продовжують гинути люди від російських куль, а Крим перетворився на ґетто прав людини та озбройний до зубів авіаносець, що становить загрозу усьому Чорноморському регіоні”.

“На території самої Німеччини російські спецслужби знищуюють політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи. Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені”, – додали у міністерстві.

У МЗС вимагають публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини, які “підважують суверенітет та територіальну цілісність України і підривають зусилля із деескалації безпекової ситуації в Європі”.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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