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МЗС розраховує на переговорах із Німеччиною вирішити питання постачання зброї Україні

"Дипломатичних переговорів буде достатньо для того, щоби шукати рішення для будь-яких ситуацій".

МЗС розраховує на переговорах із Німеччиною вирішити питання постачання зброї Україні
Фото: EPA/UPG

Україна та Німеччина можуть вирішити проблему блокування Берліном купівлі Україною зброї по лінії НАТО у рамках переговорів.

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-україна".

"У нас дійсно точаться певні дискусії з деякими членами Альянсу щодо того, як ця вся система функціонуватиме. Але я переконаний, що ми повинні говорити про це з ними зараз на двосторонньому рівні, як дипломати. Тому що я не вважаю, що це не вирішуване завдання. Ми цілком можемо вирішити його на переговорах", - сказав сказав він.

"Вчора ми з пані Анналеною Бербок обговорювали це питання і зійшлися на думці, що дипломатичних переговорів буде достатньо для того, щоби шукати рішення для будь-яких ситуацій", - додав Кулеба.

Нагадаємо, німецьке видання Bild повідомило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання Україні озброєння в рамках НАТО.

Президент Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica зазначив, що Німеччина завадила постачанням  протидронних рушниць та протиснайперських систем в Україну.

"Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але в деяких столицях, як і раніше, перемагає страх", - сказав президент.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії. Резніков також заявив, що з огляду на те, що уряд Німеччини блокує закупівлі летальної зброї, Україна намагатиметься придбати її за допомогою двосторонніх угод із союзниками, зокрема США, Великою Британією, Литвою та Францією.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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