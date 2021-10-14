У Норвегії внаслідок нападів чоловіка з луком та стрілами загинуло 5 людей

37-річний громадянин Данії підозрюється у вбивстві п’яти людей луком та стрілами і іншою зброєю в норвезькому місті Конгсберг.

Про це пише reuters.com з посиланням на поліцію.

Напад стався у середу, 13 жовтня ввечері у різних місцях міста, що розташоване за 68 км від столиці країни Осло.

Внаслідок нападів також постраждало двоє людей, зокрема офіцер поліції, що не був на службі.

Затриманий співпрацював з поліцією та визнав, що є причетним до нападів. “Він визнає факти справи”, – заявив прокурор Енн Ірен Сване Матіассен.

Однак чи визнає він вину – наразі невідомо.

За інформацією поліції, чоловік діяв сам, про його мотиви інформації немає.

Слідчі розглядають питання про те, чи є напади терористичним актом, більше інформації обіцяють надати протягом четверга.

“Це дуже серйозна ситуація, звичайно, яка сильно впливає на Конгсберг і тих, хто тут живе”, - йдеться в заяві начальника районної поліції Оейвінда Ааса.

Цей напад став найчисельнішим у Норвегії за кількістю жертв з 2011 року, коли ультраправий екстреміст Андерс Берінг Брейвік убив в молодіжному таборі 77 осіб, більшість з яких були підлітками.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зазначив, що був шокований і засмучений цією новиною. “Мої думки з близькими жертв і всім народом Норвегії в цей дуже важкий момент”, – написав він у Твіттері.

I’m shocked and saddened by the tragic news coming from Norway.



My thoughts are with the victims’ loved ones and all the people of Norway at this very difficult moment. — António Guterres (@antonioguterres) October 13, 2021

Незабаром після нападу управління поліції Норвегії наказало працівникам по всій країні отримати вогнепальну зброю. Зазвичай поліцейські у Норвегії вогнепальну зброю без особливих причин не носять, пише зі свого боку bbc.com.

Нагадаємо, Андерс Брейвік у липні 2011 року підірвав бомбу в центрі Осло, а потім відкрив вогонь по учасниках молодіжного табору на острові Утойя, в результаті чого загинули 77 осіб.

Свої дії екстреміст пояснив тим, що хотів привернути увагу до засилля мігрантів у Європі. Чоловіка засудили до 21 року позбавлення волі з правом продовження тюремного терміну необмежену кількість разів.