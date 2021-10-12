У Києві сьогодні стартує 23-ий Саміт Україна – ЄС

У Києві сьогодні, 12 жовтня, стартує 23-ий Саміт Україна – Євросоюз. Його гостями стануть Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Згдіно з оприлюдненим Офісом президента анонсом, на 11:25 запланована церемонія підписання документів між Україною та ЄС.

На саміті кожна зі сторін вперше з 2014 року представить свою оцінку досягнення цілей Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, додали на сторінці уряду в Facebook.

Перший саміт Україна – Євросоюз було проведено ще в 1997 році. Попередній, 22-ий саміт, відбувся в Брюсселі.

Напередодні сьогоднішнього саміту президент Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном. Очільники трьох держав-учасниць "нормандської четвірки" обговорили досягнення миру на Донбасі. Вони також обговорювали проведення нового саміту у форматі "нормандської четвірки".

Після цієї розмови в Кремлі заявили, що Володимир Путін також поговорив з Меркель і Макроном.

Нагадаємо, очікується, що сьогодні Україна і Європейський Союз укладуть угоду про відкрите небо, попередньо підписану ще вісім років тому.

Крім того, буде підписано ще дві угоди: про асоціацію України з європейською програмою фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe та з програмою Creative Europe.