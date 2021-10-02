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​На виборах у Грузії лідирує правляча партія, - дані екзит-полів

На другому місці - колишня партія Саакашвілі.

​На виборах у Грузії лідирує правляча партія, - дані екзит-полів

Після завершення голосування на місцевих виборах у Грузії телеканали оприлюднили дані exit-poll, за якими на виборах лідирує правляча партія "Грузинська мрія".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За опитуванням, проведеним на замовлення телекомпанії "Імеді" компанією "Gorbi", на виборах перемагає керівна партія, яка набрала на всіх виборчих дільницях підтримку понад 47,6% виборців, а найбільша опозиційна партія "Єдиний національний рух" (колишня партія Михайла Саакашвілі) - 27,1% голосів.

Грузинський телеканал "Мтаварі архі" замовив проведення екзит-полу компанії Ipsos, яка також підтвердила перше місце керівної партії "Грузинська мрія" - 38,6%, а партія "Єдиний національний рух - 33%.

Ще один грузинський телеканал "Формула" замовив опитування кампанії Edison Research, за яким також лідирує "Грузинська мрія" -43%, "Єдиний національний рух" - 39%.

Остаточні підсумки виборів будуть підведені в ЦВК Грузії пізно вночі.

Нагадаємо, в 2020 році грузинська опозиція відмовилась визнати результати виборів до парламенту. На фоні бойкоту опозицією засідань парламенту, антиурядових протестів і затримання лідера "ЄНР" Нікі Мелія глава Євроради Шарль Мішель запропонував політичним силам Грузії документ щодо виходу з кризи.

Угода виявилася прийнятною для "Грузинської мрії", а також більшої частини опозиційних партій, які його підписали і зайняли свої місця в парламенті, щоб забезпечити імплементацію договору. "Єдиний національний рух", "Лейбористська партія Грузії" і "Європейська Грузія" відмовилися підписувати угоду.

Документ передбачав проведення реформ, а також містив пункт про те, що якщо на місцевих виборах керівній партії не вдасться набрати понад 43% голосів, то будуть призначені дострокові парламентські вибори. Пізніше "Грузинська мрія" вийшла з цієї угоди. Її представники заявили, що дострокових парламентських виборів не буде, навіть якщо керівна партія набере на місцевих виборах 1% голосів виборців.

Зазначимо, що колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі напередодні виборів приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Його затримали правоохоронці та доправили до ізолятору. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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