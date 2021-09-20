На виборах до Держдуми РФ перемагає "Єдина Росія"

Після підрахунку понад 70% голосів партія Путіна отримує майже половину крісел у парламенті.

Партія "Єдина Росія" отримує понад 48% голосів на виборах до Державної думи Російської Федерації після підрахунку понад двох третин протоколів .

Поточні дані ЦВК не враховують результати онлайн-голосування в шести регіонах та Москві, передає російське агентство Интерфакс.

Згідно з даними інформцентру ЦВК РФ, після підрахунку 70,20% протоколів "Єдина Росія" займає 48,46% крісел у Держдумі по федеральному округу. За нею йде Комуністична партія РФ з 20,29%, ЛДПР Жириновського - з 7,69%, "Справедлива Росія - Патріоти - За правду" (СПРЗ) - з 7,43%.

Також, попередньо, до Думи проходить "новачок" - партія "Нові люди", яка наразі отримує 5,5% голосів.

"Після підрахунку 70,25% протоколів ДВК по одномандатних округах "Єдина Росія" отримує 196 місць, в 14 округах лідирують представники ЛДПР, в семи - кандидати від СПРЗ, ще в трьох - кандидати від ЛДПР, "Яблука", партії "Родина", "Партії Росту" і "Громадянської платформи" відповідно, а також три самовисуванці", - сказано в повідомленні.

Вибори в Держдуму VIII скликання відбуваються в РФ за змішаною системою - 225 депутатів обираються за партійними списками, 225 - за одномандатними округами.

Голосування відбувалося протягом 17-19 вересня. Наразі підрахунок голосів триває.

Раніше в Росії заявили, що 150 тисяч жителів ОРДЛО проголосували на виборах до Держдуми. Враховувалися дані голосування в онлайн-форматі. Окрім того, мешканців "ДНР" та "ЛНР" звозили до Ростовської області Росії, де вони голосували на виборчих дільницях.