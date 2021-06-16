Фото: EPA/UPG

У швейцарській Женеві розпочалася зустріч президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним. Глави держав проводитимуть перемовини на віллі "Ла Гранж" XVIII століття. Зустріч була запланована на 14:00, але затрималася.

З метою безпеки над Женевою закрили повітряний простір і обмежили доступ до території поблизу вілли.

Russian officials arriving to Villa la Grange ahead of Biden-Putin summit. Putin is set to land shortly. pic.twitter.com/mIc1U5M4lZ — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) June 16, 2021

Літак з російським президентом сів у Женеві приблизно о 13:30. Путіна зустрів кортеж із шести автомобілів.

Фото: Скріншот трансляції РБК Борт із Путіним

Фото: Скріншот Путінський кортеж

Фото: EPA/UPG Путін сходить з літака в Женеві

President Putin has arrived in Geneva and is en route to the villa for the summit. pic.twitter.com/b0RFJX2TDD — Will Vernon (@BBCWillVernon) June 16, 2021

Putin’s motorcade en route to the summit site, Putin expected to arrive in about 2 minutes: pic.twitter.com/RXc5mpx5ZX — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) June 16, 2021

Байден приїхав до вілли близько 14:10. Його також супроводжував кортеж. Обох президентів, але у різний час, зустрів президент Швейцарії Гі Пармелан. Після того, як Байден зайшов до вілли, три президенти вийшли до ЗМІ зробити протокольне фото.

Фото: Скріншот Путін, Гі Пармелан і Байден

Фото: EPA/UPG Путін і Байден

Президент Росії прибув до вілли раніше, ніж Джо Байден, попри "звичку" запізнюватися на офіційні міжнародні заходи. У 2015 він годину примусив чекати на свою появу Папу Римьского, у 2017 - на 7,5 годин спізнився на саміт в окупованому Криму. До того він спізнювався на зустріч з британською королевою Єлизаветою II, з канцлером ФРН Ангелою Меркель та з держсекретарем США Джоном Керрі.

Після цього президенти виступили з коротким вступним словом перед пресою. З ними були держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС РФ Сергій Лавров. Обидва президенти сказали, що хочуть обговорити спільні для обох країн важливі питання.

Скріншот

Скріншот

Перед візитом Путіна активісти влаштували в Женеві мітинг із закликами звільнити опозиціонера Олексія Навального та інших політв'язнів. Серед плакатів був також із написом "Крим - це Україна".

Фото: EPA/UPG Мітинг у Женеві

Фото: EPA/UPG

Протокольна програма зустрічі розрахована на п'ять годин. Байден і Путін проведуть переговори, на яких будуть присутні держсекретар Ентоні Блінкен з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Крім того, будуть перемовини членів російської та американської делегацій. Почнеться саміт США-Росія із двосторонніх перемовин президентів.

Після перемовин обидва президенти мають дати пресконференцію, але кожен свою – від спільної відмовився Байден.

Байден і раніше мав зустрічі з Путіним. У 2011 році він на посаді віцепрезидента зустрівся з Путіним, який тоді був прем'єр-міністром. Саме під час тієї зустрічі Байден сказав російському главі уряду: "Я дивлюся вам в очі і не думаю, що у вас є душа" – на противагу тому, як у 2001 році президент Джодж Буш сказав Путіну, що побачив в його очах душу, пише CNN.

У березні цього року Байден сказав, що вважає президента Росії Володимира Путіна вбивцею.

Нагадаємо, у квітні Байден під час телефонної розмови з Путіним запропонував російському президентові зустрітися в найближчі місяці в "третій країні", щоб обговорити повний спектр питань у взаєминах двох держав. 26 квітня речник Путіна заявив, що перша зустріч президентів США та Росії може відбутися у червні, однак точної дати не назвав.

Швейцарію одразу називали однією з країн, де можуть провести зустріч.

25 травня Білий дім і Кремль офіційно заявили, що зустріч відбудеться 16 червня в Женеві.