На виборах у Грузії перемагає правляча партія

У Грузії завершилося голосування на парламентських виборах. За даними екзит-полів, перемогу отримала партія "Грузинська мрія", яка, за різними даними, зібрала від 41% до 55% голосів.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Зокрема, післявиборче опитування провели компанії IPSOS, Public Opinion Strategies, Survation, Edison Research на замовлення грузинських телеканалів.

Лідер партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі оголосив про перемогу та подякував виборцям за підтримку, передає грузинський Перший канал.

"Спасибі нашим виборцям, спасибі активістам "Грузинської мрії", лідерам, вам - молоді, ви принесли цю перемогу. Потрібно підкреслити, що "Грузинська мрія" як партія втретє перемагає на принципових виборах. Ми отримали те, що хотіла наша країна - сформовану, солідну команду", - заявив Іванішвілі.

На другому місці, за даними екзит-полів, опинилася опозиційна партія "Єдиний національний рух - Сила в єдності". За попередньою інформацією, опозиціонери зібрали від 23% до 33% голосів виборців.

Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії вперше проводять за новою системою. Участь у них взяли 48 партій і два блоки, серед яких опозиційна "Єдиний національний рух - Сила в єдності". 120 депутатів парламенту 10-госкликання оберуть за пропорційною і 30 - на основі мажоритарної виборчої системи.

На початку вересня партія "Єдиний національний рух - Сила в єдності" оголосила, що у разі перемоги висуне на пост прем'єра Михайла Саакашвілі.

Як повідомляли, українську парламентську делегацію не пустили в Грузію. Близько 30 народних депутатів України з трьох фракцій запланували візит до країни, щоб бути спостерігачами під час голосування. Проте грузинська влада не дала дозвіл на прийом літака з України.