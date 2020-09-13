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У Мінську люди вийшли на марш протесту, учасників масово затримують (оновлено)

Демонстранти планують дійти до резиденції Лукашенка у Дроздах.

Фото: tut.by

Оновлення 15:30. Станом на 15.00 у різних районах Мінська затримано 250 осіб. Про це інформують в Міністерстві внутрішніх справ республіки, передає TUT.by.

У відомстві зазначили, що учасники акцій "використовували прапори та іншу символіку, незареєстровану в установленому порядку, і плакати різного змісту, в тому числі образливого".

Загалом в країні, згідно з повідомленням МВС, зафіксовано 17 "вогнищ протестної активності", а кількість учасників, за офіційними даними, не перевищує 3 тисяч. Опозиційні ЗМІ та очевидці в соцмережах повідомляють про значно більшу кількість протестувальників. 

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

15.00. У Мінську вийшли на черговий марш протесту. Учасників почали затримувати ще до його початку. Про це пише видання TUT.by.

З ранку в Мінську помітили військову техніку і автозаки. Колючим дротом та парканом перекрили центральні площі та підступи до них. 

До колони людей на проспекті Дзержинського під’їхали близько 15 бусів без номерів та військових машин. Силовики у формі внутрішніх військ відтіснили людей по проспекту від центру. За словами очевидців, затримали понад 20 осіб - і чоловіків, і жінок. 

Десятки невідомих у балаклавах, захисній екіпіровці та шоломах оточили кілька десятків людей, які прямували у бік центру з мікрорайону Грушівка. Люди стали у зчеплення. Почалися затримання. 

Також силовики намагались розділити колону на підступах до площі Перемоги. Проспект перекрили. Почався розгін.

На вулиці Маяковського невідомі в балаклавах зі зброєю і палицями затримали кількох людей, які йшли по вулиці з біло-червоно-білими прапорами.

У Мінську закрито вісім центральних станцій метро. У центрі міста відключили мобільний інтернет. Учасники протесту продовжують збиратися. Раніше планувалось, що марш дійде до резиденції Лукашенка у Дроздах. Наразі тисячі протестувальників рухаються до стели "Мінськ - місто-герой".

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Жителі міста виходять на вулиці щонеділі після оголошення результатів президентських виборів. Попередні акції, за оцінками ЗМІ, збирали не менше 100 тисяч осіб.

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