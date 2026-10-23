Німеччина змінює підготовку військових медиків з урахуванням досвіду України

Також Бундесвер вивчає можливості використання безпілотних систем для евакуації поранених.

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Бундесвер змінює підготовку військових медиків на полі бою з урахуванням досвіду російсько-української війни, а також вивчає можливості використання безпілотних систем для евакуації поранених та облаштування підземних медичних пунктів.

Про це передає Укрінформ із посиланням на офіційний сайт Бундесверу.

Впровадження нових навчальних програм вже відбувається протягом 2026 року. Відповідну підготовку планують поширити на всіх військовослужбовців.

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Відповідні висновки зробили за результатами візиту керівника Центральної медичної служби Бундесверу Ральфа Гоффманна та групи військових медиків до Києва і Дніпра у вересні цього року. Німецькі фахівці вивчали характер бойових поранень, організацію евакуації, медичну логістику та забезпечення кров'ю в умовах масштабного застосування дронів.

За наведеними Бундесвером даними української сторони, близько 90% поранень спричиняють атаки безпілотників. При цьому зона постійної небезпеки від дронів сягає приблизно 25 км, що суттєво ускладнює евакуацію поранених.

Окрему увагу Німеччина приділяє використанню наземних роботизованих платформ і повітряних безпілотників для евакуації поранених, а також доставлення медикаментів і запасів крові в небезпечні райони.

У Бундесвері наголосили, що співпраця з українськими військовими медиками триватиме на постійній основі та охоплюватиме хірургічну допомогу, медичну евакуацію, підготовку персоналу, застосування безпілотників і цифровізацію медичної служби.