Серена Вільямс перемога у матчі-поверненні в теніс після 4-річної перерви

23-разова переможниця турнірів серії Великого Шолому Серена Вільямс вперше за понад 1300 днів зіграла тенісний матч. Американка відновила професійну кар'єру, щоб взяти участь у турнірі Queen's Club у Лондоні в парному розряді.

Разом з канадійкою Вікторією Мбоко Вільямс на старті змагань успішно подолала опір пари Ніколь Мелікар-Мартінес та Ерін Рутліф. Дует 19-річної Мбоко та 44-річної Серени впорався у двох сетах - 7:6, 6:2.

Вільямс не пояснювала, чому ухвалила рішення повернутися на корт аж через чотири роки після того, як зачохлила ракетку. Наразі невідомо, чи має вона плани щодо виступів в одиночному розряді.

Серені бракує одного титулу на гренд-слемах, щоб зрівнятися з Маргарет Корт і стати найтитулованішою тенісисткою в історії. Вона єдина, хто має некалендарний "Золотий шолом" і в одиночному, і в парному розряді завдяки перемогам на усіх мейджорах та Олімпійських іграх.